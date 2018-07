Aktienmärkte in den USA und China unter Druck Kein Einlenken seitens Washington oder Peking in Sicht DE30 mit bärischen Gap und Kursverlusten im frühen Handel

Donald Trump will den Einsatz im Handelskonflikt mit China erhöhen, und zwar auf 200 Mrd. US-Dollar. Eine Liste von betroffenen Produkten wurde bereits am Dienstag veröffentlicht. In jüngster Zeit war die Rede von insgesamt 500 Mrd. US-Dollar (Höhe des Handelsvolumen der US-Importe aus China 2017) und nun scheint die US-Regierung hier den nächsten großen Schritt vorzubereiten. Die Gefahr für den weltweiten Handel und somit auch für die USA werden daher immer realer. Das hat man gestern auch an den Märkten gespürt: Die Wall Street (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq) sowie die chinesischen Indizes (Shanghai Composite, Hang Seng) gaben ihre Intraday-Gewinne schnell ab und setzten auch im heutigen Handel ihre Abwärtsbewegung fort. Heftige Kritik gab es aber nicht nur seitens der Wirtschaft, sondern auch aus den eigenen Reihen. So beispielsweise vom ...

