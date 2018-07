FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Chef des Autozulieferers Leoni, Aldo Kamper, tritt seine Position bereits am 1. September 2018 an und damit einen Monat früher als im März angekündigt. Eine seiner Kernaufgaben werde sein, die Transformation des Unternehmens gemeinsam mit dem bestehenden Vorstandsteam voranzutreiben, teilte die Leoni AG mit. Das Unternehmen will sich in der Automobilbranche und weiteren Industrien als globaler Lösungsanbieter für das Energie- und Datenmanagement positionieren.

"Das Geschäft hat sich zuletzt sehr erfreulich entwickelt, und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens ist eingeleitet, so dass er in einem positiven Umfeld startet", sagte Aufsichtsratschef Klaus Probst laut der Mitteilung.

Der zurzeit als Vorstandssprecher amtierende Karl Gadesmann werde sich ab 1. September 2018 wieder auf seine Aufgaben als Finanzvorstand konzentrieren.

Der vorherige Vorstandsvorsitzende Dieter Belle hatte sein Mandat im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum 31. Januar 2018 niedergelegt.

