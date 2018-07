Zürich (awp) - Die Franke Gruppe hat in der Slowakei mit einem neuen Werk für Kunststoffspülen die Produktion aufgenommen. Die Investitionssumme für den Neubau betrage insgesamt 42,4 Millionen Franken, teilte die zur Artemis-Gruppe gehörende Franke am Mittwoch mit. In dem Werk sei die weltweite Kunststoffspülen-Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...