Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch schwach in den Handel gestartet. Nachdem sich der Leitindex SMI in den vergangenen Tagen erholt gezeigt hat, belasten nun wieder die Sorgen um den Handelskrieg zwischen den USA und China die Aktien. Dieser hat mit der Ankündigung neuer Strafzölle auf Importwaren durch die USA eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Darunter leiden in erster Linie Zykliker und Finanzwerte.

Die zuletzt in den Hintergrund gerückten Handelssorgen seien wieder zurück auf der Agenda der Investoren, schreibt ein Marktbeobachter. Die US-Regierung will in Zukunft konkret weitere chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar mit Zöllen belegen, worauf Peking umgehend mit entsprechenden Gegenmassnahmen drohte. Damit gehe das ...

