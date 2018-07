Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 US-Dollar belassen. Analyst Chris Schott rechnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem Umsatz von 13,25 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 0,74 Dollar. Bei dem Pharmakonzern stünden derweil weiter die Fortschritte in der Produktpipeline und die verschiedenen Optionen beim Einsatz des Kapitals im Fokus./la/jha/ Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-07-11/09:57

ISIN: US7170811035