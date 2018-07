DE-CIX, der weltweit führende Betreiber von Internetknoten, gab heute gemeinsam mit euNetworks, als ersten Partner, den Start des Projektes "Reach" bekannt. Das Projekt "Reach" hat das Ziel, die Reichweite der DE-CIX Services auf weitere Rechenzentren auszudehnen. Damit wird die Anzahl der Standorte, an denen Kunden Zugang zur Peering-Plattform von DE-CIX haben, erhöht. In Kooperation mit den jeweiligen Carriern nutzt DE-CIX deren Transportnetze und Points of Presences (PoPs) als weitere Zugangspunkte. An diesen neuen Standorten, den sogenannten "DE-CIX Access Sites", betreiben die Partner die Hardware vor Ort selbst, während an den ursprünglichen "DE-CIX Enabled sites" die Infrastruktur von DE-CIX selbst betrieben wird.

"Wir wollen es Peers in jedem Rechenzentrum leichter machen, sich mit der DE-CIX Service-Welt zu vernetzen", erklärt Dr. Thomas King, Chief Innovation Officer von DE-CIX. "euNetworks hat ein beeindruckendes Netzwerk in Deutschland und Europa. Sie konzentrieren sich auf die Glasfaser-Anbindung aller wichtigen Rechenzentren in der einzelnen Region. In Kombination mit ihren erstklassigen Serviceleistungen ist euNetworks der ideale Partner für den Start dieses Projektes. Wir freuen uns, unseren Kunden somit eine erweiterte "One-Stop-Shop"-Lösung bieten zu können."

euNetworks besitzt und betreibt 14 Glasfaser-City-Netze in ganz Europa, sieben davon in Deutschland. Inklusive des deutschen Backbones verbindet das Langstrecken-Netz 49 Städte in 15 Ländern und bietet sowohl Skalierbarkeit als auch Alternativrouten. Das Unternehmen verbindet mehr als 350 für Unternehmen mit hohem Bandbreitenbedarf wichtige Rechenzentren in Europa direkt.

"Wir freuen uns, DE-CIX beim Ausbau seiner Kundenreichweite unterstützen zu können", erklärt Brady Rafuse, Chief Executive Officer von euNetworks. "Wir haben eine gute Geschäftsbeziehung zum DE-CIX Team und diese Partnerschaft baut sie weiter aus. Über unser Kundenauftrags-Portal und unsere Ethernet-Services können wir der DE-CIX Community schnell und reibungslos Leistungen zur Verfügung stellen."

Die Carrier-Ethernet-Services von euNetworks im Rahmen des DE-CIX-Projektes "Reach":

"Plug Play" mit Portal-Bestellprozess

VPLS/MPLS als Layer-2-Architektur

MEF-zertifiziertes Carrier-Class-Ethernet

Segmentierung des Verkehrs durch Kunden-VLANs

Ausfallsicherheit im Backbone

Kunden-Ports in von euNetworks angeschlossen Rechenzentren

10G-Ethernet-NNI zum DE-CIX und dedizierte 10G-Ports

Über euNetworks

euNetworks betreibt Breitbandinfrastruktur. Das Unternehmen besitzt 14 Glasfaser-City-Netze in ganz Europa, die ein Breitband-Backbone verbindet, der durch 49 Städte in 15 Ländern verläuft. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Rechenzentrumsanbindungen und vernetzt mehr als 350 Rechenzentren in Europa direkt. Darüber hinaus ist euNetworks mit Direktverbindungen zu 14 und Zugang zu sieben weiteren Cloud-Plattformen ein führender Anbieter von Cloud-Anbindungen. Das Portfolio umfasst Services in der Stadt und auf der Langstrecke inklusive unbeleuchteter Glasfaser, Wellenlängenservices und Ethernet. Wiederverkäufer, Finanzdienstleister, Inhalteanbieter, Medienkonzerne, Rechenzentren und Unternehmen profitieren von euNetworks Glasfaser- und Leerrohrnetz, das auf ihre hohen Anforderungen im Hinblick auf breitbandige Verbindungen ausgelegt ist.

Weitere Informationen unter www.eunetworks.de.

Über DE-CIX

DE-CIX ist ein weltweit führender Betreiber von Internetknoten. 1995 in Betrieb genommen, ist der DE-CIX in Frankfurt am Main mit über 6,4 Terabit pro Sekunde (Tbps) der Internet Exchange (IX) mit dem weltweit höchsten Datendurchsatz in Spitzenzeiten. Seine technische Infrastruktur hat eine Gesamtkapazität von 48 Terabit.

Insgesamt bedient DE-CIX an seinen weltweit dreizehn Standorten in Frankfurt am Main, Hamburg, München, Düsseldorf, Berlin, in New York und Dallas, Dubai, Marseille, Palermo, Madrid, Mumbai und Istanbul über 1300 Netzbetreiber, Internet Service Provider (ISP) und Content-Anbieter aus mehr als 100 Ländern mit Peering und Interconnection Services.

Weitere Information unter www.de-cix.net

