Für Europa ist Donald Trumps Zoll-Rundumschlag der blanke Horror. Erst die Stahlindustrie, jetzt knöpft er sich die Autobranche vor: Zölle von rund 20 % auf jedes Fahrzeug, das in die USA importiert wird. Klar ist, die Aktionäre der französischen Hersteller Renault (WKN:893113) und Peugeot (WKN:852363) kommen wahrscheinlich vergleichsweise glimpflich davon, denn die Exporte beider Hersteller in die USA sind überschaubar. Auch das Joint-Venture Fiat Chrysler (WKN:A12CBU) muss sich wenig Sorgen machen, da die Vereinigten Staaten für Chrysler ohnehin der Heimatmarkt sind. Doch wie sieht es für die drei großen deutschen Hersteller aus? Volkswagen Die Produktionskapazitäten von Volkswagen (WKN:766403) sind in den ...

