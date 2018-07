Der Schweizer Rohstoffkonzern Glencore ringt weiter um eine Antwort auf die Vorladung durch das US-Justizministerium. Das Unternehmen hat nun einen Ausschuss des Verwaltungsrats gebildet, der die Erarbeitung einer Antwort überwachen soll. Ihm gehören der Verwaltungsratspräsident Tony Hayward sowie die unabhängigen und nicht-geschäftsführenden Mitglieder Lenny Fischer und Patrice Merrin an, wie der Konzern am Mittwoch in Baar mitteilte.

"Glencore nimmt ethisches Verhalten und Regelkonformität in der gesamten Gruppe sehr ernst", wird Hayward in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen werde mit dem US-Justizministerium kooperieren, hieß es weiter.

Die US-Behörde hatte Anfang Juli mit einer Vorladung die Vorlage von Dokumenten und anderen Unterlagen von der US-Tochter des Bergbaukonzerns verlangt. Laut Angaben von Glencore bezieht sich die Vorladung auf Geschäfte der Gruppe in Nigeria, der Demokratischen Republik Kongo und Venezuela vom Jahr 2007 bis heute./yr/kw/AWP/men/fba

