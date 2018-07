Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wachstumsprognosen sind für Russland für die nächsten beiden Jahre bei knapp unter 2%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation habe sich von Spitzenwerten aus Mai 2015 mit 16,90% auf heute 2,2% verbessert. Der Leitzins sei bereits mehrfach angepasst worden; von 17% im Jahr 2015 auf heute 7,25%. Der Markt erwarte für 2018 noch zwei bis drei Senkungen um jeweils 25 Basispunkte. Allgemein könne festgehalten werden, dass die russische Wirtschaft bisher von den Sanktionen nur mäßig getroffen worden sei. Es sei zwar das Währungspaar EUR/RUB (Russischer Rubel) bei und nach Bekanntgabe von Drohungen durch den Westen stets schwächer gehandelt worden. Das fundamental trotzdem gute russische Umfeld habe aber auf Sicht immer wieder für Stabilisierung im EUR/RUB-Handel gesorgt. Das Währungspaar habe sich in einer Zone von 70 bis 75 etabliert. Was seien die künftigen Risiken für den Rubel? Auswirkungen des Handelskonflikts USA vs. China, fallender Ölpreis, Sanktionen durch die USA und Auswirkungen auf den russischen Kapitalmarkt. (11.07.2018/alc/a/a) ...

