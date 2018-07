Aarburg (ots) -



Die Franke Gruppe hat die weltweite Kunststoffspülen-Produktion

ihrer Division Franke Kitchen Systems zusammengelegt. Das neue,

hochmoderne Produktionswerk samt Kompetenzcenter befindet sich in

Strecno in der Slowakei. Die Investitionssumme für den Neubau beträgt

insgesamt rund CHF 42 Millionen. Die Produktion wurde am 28. Juni

2018 aufgenommen.



Mit dem neuen Werk für Kunststoffspülen verbessert Franke Kitchen

Systems den Vertrieb und die Logistik weltweit - und ihre Kunden

werden von erheblichen Vorteilen profitieren. Durch erhöhte

Kapazitäten und eine Effizienzsteigerung in der Produktion werden

künftig eine weitaus grössere Flexibilität, eine schnellere

Reaktionsfähigkeit und eine noch grössere Auswahl an Spülen möglich

sein. Patrik Wohlhauser, CEO der Franke Gruppe und interimistischer

Leiter der Division Franke Kitchen Systems, erklärte hierzu: "Es

zeichnet sich ein klarer Markttrend zu farbigen Kunststoffspülen ab,

was sich auch in unseren Verkaufszahlen mit zweistelligen

Wachstumsraten niederschlägt. Farbspülen aus den Verbundstoffen

Fragranit und Tectonite sind deshalb ein wichtiges strategisches

Produktsegment für Franke Kitchen Systems."



Franke Slovakia s.r.o. liegt in Strecno (Region Zilina) im Norden

der Slowakei und umfasst drei Gebäudekomplexe. Neben dem Hauptgebäude

mit 18.000 m2 gibt es zwei separate Gebäude für die Lagerung von

Chemikalien. Realisiert wurden bei dem CHF 42,4 Millionen teuren Bau

inklusive Maschinenpark die ökologische Aufbereitung von anfallendem

Schmutzwasser sowie eine Energierückgewinnung, etwa bei der

Staubabsaugung, der Drucklufterzeugung und den Kühlaggregaten.

Insgesamt sind in Strecno rund 300 Mitarbeiter tätig.



Strecno hat Modellcharakter für die ambitionierten

Entwicklungspläne der Franke Gruppe in Richtung Industrie 4.0. Das

Werk gehört zu den modernsten Produktionsstätten für Fragranit- und

Tectonitespülen weltweit. Exakte Kontrollen bei den

Materialrezepturen und -mischungen, eine vollautomatische

Rohstoffzuführung zu den Produktionszellen für Fragranit sowie die

flexible, vollautomatisierte und roboterbetriebene Bearbeitung der

Spülen (One-Piece-Flow) entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

Zugleich dient Strecno als Zentrum für Forschung und Entwicklung, das

damit die Innovationskraft von Franke Kitchen Systems fortsetzt.



Franke gehört zur Artemis Group und ist ein weltweit führender

Anbieter von Lösungen und Ausstattungen für die Haushaltsküche, das

private Bad, halb-/öffentliche Waschräume, die professionelle

Systemgastronomie und die Kaffeezubereitung. Die Franke Gruppe ist

weltweit präsent und beschäftigt rund 9'000 Mitarbeitende in 40

Ländern, die einen Umsatz von über CHF 2.1 Milliarden erwirtschaften.



