Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Deutschland und andere Verbündete gegen die Kritik von US-Präsident Donald Trump verteidigt und den Zusammenhalt des Bündnisses beschworen. Die Nato-Partner hätten bereits begonnen, mehr in Verteidigung zu investieren und täten noch mehr, sagte Stoltenberg am Mittwoch bei einem Treffen mit Trump vor dem Nato-Gipfel in Brüssel. "Eine starke Nato ist gut für Europa, sie ist auch gut für die Vereinigten Staaten."

Zuvor hatte Trump erneut mehr Militärausgaben von den Nato-Partnern gefordert und insbesondere Deutschland scharf attackiert. Die Bundesrepublik zahle Milliarden für Gasimporte über die Pipeline Nord Stream 2 an Russland und lasse sich gleichzeitig von der Nato vor Russland beschützen, monierte Trump. Deutschland sei ein "Gefangener" Russlands. Das gehe so nicht weiter.

Stoltenberg wandte ein, es könne bisweilen unterschiedliche Einschätzungen bei Wirtschaftsprojekten der Verbündeten geben. Selbst während des Kalten Kriegs hätten Nato-Partner Handelsbeziehungen mit Russland gehabt. Das ließ Trump nicht gelten. Handel sei eine Sache, Energieimporte seien etwas ganz anderes, meinte der US-Präsident./aha/mfi/hma/vsr/DP/jha

AXC0114 2018-07-11/10:26