BERLIN (Dow Jones)--Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat als Antwort auf Kritik von US-Präsident Donald Trump im Vorfeld des Nato-Gipfels den jüngsten Anstieg der Verteidigungsausgaben in Deutschland und das hohe deutsche Engagement für das Bündnis betont. Deutschland habe sich bereits "kräftig in die Richtung des Ziels" der Nato bewegt, die Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu erhöhen, sagte von der Leyen im ARD-Morgenmagazin.

"Man darf nicht vergessen, nur Geld in den Verteidigungshaushalt zu stecken, heißt ja noch lange nicht, dass die Nato davon profitiert", hob sie hervor. Deutschland sei der zweitgrößte Nettozahler des Bündnisses und treibe jetzt die Modernisierung der Nato-Kommandostruktur deutlich nach vorne. "Deutschland kann seine Bilanz sehen lassen in der Summe", meinte die Verteidigungsministerin. "Die Bundeswehr braucht mehr Investitionen, aber wir brauchen unser Licht auch nicht unter den Scheffel zu stellen."

Trump hatte die Nato-Partner auf seinem Flug zu dem Treffen nach Brüssel über den Kurznachrichtendienst Twitter wegen zu niedriger Verteidigungsausgaben kritisiert und Entschädigungszahlungen für die USA ins Spiel gebracht. Die Nato-Staaten hatten 2014 beschlossen, sich bis 2024 in Richtung von zwei Prozent des BIPs zu orientieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat als Ziel eine Steigerung auf 1,5 Prozent ausgegeben.

Die aktuellen deutschen Planungen liegen jedoch weit darunter. Im Entwurf für den Bundeshaushalt 2019 ist für die Verteidigungsausgaben ein Aufwuchs von knapp 4 Milliarden auf 42,9 Milliarden Euro vorgesehen nach 38,95 Milliarden in diesem Jahr. 2022 sollen sie dann bei 43,86 Milliarden liegen. Die Nato-Quote soll dennoch nach Angaben aus dem Finanzministerium bis 2022 auf 1,23 Prozent sinken, nach 1,24 Prozent 2018 und einem Anstieg auf 1,31 Prozent 2019.

