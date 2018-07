Ist die Erholung am deutschen Aktienmarkt schon wieder vorbei? Hat die gestern nach US-Handelsende ausgesprochene Drohung, das Volumen der US-Strafzölle gegen China immens aufzustocken, die Hoffnungen nachhaltig platzen lassen, dass womöglich nicht alles so heiß gegessen wie gekocht wird? Es wirkt so, denn die Anleger sehen heute Früh zu, dass sie dort aussteigen, wo es brennen könnte: Alles was sehr konjunkturabhängig ist, steht unter Druck. Und man sucht, nicht zuletzt, da sich der angeblich "sichere Hafen" Gold nicht rühren will, eilig nach Alternativen. Könnte Wirecard (ISIN: DE0007472060) eine solche sein?

Grundsätzlich ja. Denn Wirecard agiert im Bereich moderner Bezahlsysteme. Dieser Schritt hin zu zeitgemäßem Bezahlen ist etwas, das aufzuschieben sich Unternehmen weit weniger leisten können als andere Innovationen, auch, wenn die Gewinne auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...