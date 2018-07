Erzeugerpreisindex aus den USA dürfte im Juni steigen Bank of Canada sollte Zinserhöhung um 25 Basispunkte vornehmen DoE-Bericht dürfte Rückgang der Öl-Lagerbestände (API) bestätigen

Die gewisse Ruhe, die in den letzten Handelstagen zu beobachten war, wurde über Nacht von Donald Trump unterbrochen, da er neue Strafzölle angekündigte. Dieses Thema sollte ganz klar die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich ziehen, allerdings bietet uns der Kalender heute auch einige wichtige Veröffentlichungen an. Am frühen Nachmittag gibt es mit dem US-Erzeugerpreisindex ein Update der Inflationsdaten. Die Veröffentlichung könnte eine höhere Bedeutung als üblich haben, da der VPI bereits morgen ansteht. Des Weiteren ist heute beim CAD mit einer erhöhten Volatilität zu rechnen, da die BoC ihren Zinsentscheid trifft und der wöchentliche DoE-Bericht zu den Öl-Lagerbeständen veröffentlicht wird (Kanada ist einer der größten Ölproduzenten). 14:30 Uhr | USA, Erzeugerpreisindex (Juni): Anders als im Vormonat erhalten die Anleger diesmal das Inflations-Update ...

Den vollständigen Artikel lesen ...