Zehn Jahre nach dem Start des ersten Marktplatzes für Smartphone-Anwendungen boomt das App-Geschäft - bis 2022 klettern die Umsätze in dreistellige Milliarden-Höhe. Die Gewinner dieses Trends sind durchaus überraschend.

Ende der vergangenen Woche ist er zehn Jahre alt geworden, der jüngste Milliarden-Markt der IT-Branche. Die Rede ist vom App-Geschäft, oder genau genommen: vom App Store, dem ersten Marktplatz für Smartphone-Anwendungen, den Apple Anfang Juli 2008 mit gerade einmal 500 Apps für sein iPhone gestartet hat.

Seitdem ist der Markt geradezu exponentiell gewachsen. Zwar ist der im gleichen Jahr gestartete Play Store von Google für sein Smartphone-Konkurrenzsystem Android mit inzwischen mehr als 3,8 Millionen verfügbaren Apps fast doppelt so groß wie der App Store von Apple mit zwei Millionen Apps.

Auch bei der Zahl der von den Nutzern heruntergeladenen Apps ist Google auf den ersten Blick weit enteilt: Laut jüngst vom amerikanischen Marktforscher App Annie veröffentlichten Zahlen gingen 70 Prozent der App-Downloads auf das Konto des Play Store von Google, während Apple nur noch 30 Prozent auf den App Store vereint.

Legt man jedoch die Smartphone-Marktanteile zugrunde, steht Apple in einem anderen Licht da: Laut Studie des US-Marktforschers Gartner waren 2017 fast 86 Prozent aller Smartphones Android-Geräte, das iPhone respektive dessen Betriebssystem iOS kam auf einen Marktanteil von gerade mal 14 Prozent. Gemessen an den Marktanteilen laden iPhone-Nutzer also deutlich mehr Apps herunter als Besitzer von Android-Geräten. Noch deutlicher ...

