Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Societe Generale auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analystin Delphine Lee passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für die Aktien der französischen Großbank an. So senkte sie ihre Prognose für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr, um höheren Kosten für IT-Investitonen im heimischen Privatkundengeschäft Rechnung zu tragen./la/jha/ Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000130809