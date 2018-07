Fritz Kipfer hat zum 1. Juli 2018 die Leitung von Schubert North America an Hartmut Siegel übergeben. Fritz Kipfer hat den großen Markterfolg der Schubert-Gruppe im US-amerikanischen und kanadischen Markt entscheidend mitgeprägt: Bereits seit 2001 baute der gebürtige Schweizer für Schubert den Markt in Nordamerika kontinuierlich auf. Seit 2006 übernahm er die Position als Geschäftsführer für Schubert Packaging Automation in Kanada, ab 2015 für das neue Headquarter Schubert North America in Charlotte. Er verlässt das Unternehmen nach 17 Jahren auf eigenen Wunsch und verlegt seinen Lebensmittelpunkt zurück nach Kanada.

Mit Hartmut Siegel übernimmt ein sehr erfahrener Vertriebsleiter die Leitung von Schubert North America. Er arbeitet bereits seit dem Jahr 2000 für die Schubert-Gruppe. Auf seinen Einstieg als Sales Engineer folgten zwei Jahre als Head of Sales in der Niederlassung in Birmingham (Großbritannien). Die letzten 13 Jahre hat er als Vertriebsleiter am Hauptsitz in Crailsheim das erfolgreiche Wachstum der Gerhard Schubert GmbH entscheidend mitgeprägt. In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer bei Schubert North America verantwortet der studierte Maschinenbauingenieur ab sofort den Ausbau des wichtigsten Wachstumsmarktes für die Schubert-Gruppe. "Ich freue mich gemeinsam mit unserem gut ausgebildeten Team an den drei Standorten Charlotte, Dallas und Mississauga (Kanada) unseren steigenden Markterfolg in Nordamerika ...

