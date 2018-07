München (ots) - Für eingeschossige Hallen, die im Winter geheizt und im Sommer gekühlt werden müssen, bekommen Planer neue Freiheit: Hoval schafft Platz und kombiniert seine dezentralen Hallenklima-Systeme mit dezentralen Wärmepumpen. Ein Technikraum erübrigt sich, die Verrohrung minimiert sich, Investitions- und Betriebskosten sinken.



Platz sparen heisst auch Geld sparen. Die zur komplett dezentralen Gesamtlösung kombinierten Geräte machen sowohl einen Kaltwassersatz als auch eine zentrale Heizung überflüssig. Das heisst, für eine neue Halle muss kein Technikraum mehr geplant werden. Gewerbe oder Industrie gewinnen wertvolle Fläche.



Keine Rohrleitungen durch Wände und Mauern



Luftleitungen, Heizrohre und ein teures Kaltwassersystem werden hinfällig. Ergo reduziert sich der Planungsaufwand enorm. Der Installateur muss keine Leitungen mehr durch Wände und Mauern führen, installiert wird unter der Hallendecke. Die Halle präsentiert sich im Innern aufgeräumt und besser nutzbar.



Geringere Gesamtkosten



Auf geringere Investitionskosten folgen geringere Betriebskosten: Das mit RoofVent®, TopVent® und Wärmepumpe komplett dezentrale System weist, dank optimaler Luftverteilung, im Vergleich zu üblichen zentralen Systemen erheblich geringere Druck- und Wärmeverluste auf. Die Luft/Luft-Wärmepumpe ihrerseits hat bei üblichen Temperaturanforderungen hohe Wirkungsgrade. Der Produktmanager von Hoval ist überzeugt, dass das Gesamtsystem die Effizienz von Heizkesseln übertrifft. Ein Modemarkt in Österreich, der das neue dezentrale System bereits nutzt, konnte seine Betriebskosten im Vergleich zu einer Lösung mit zentralem Gaskessel um 36% senken.



Hinzu kommt, dass die Wärmepumpe erneuerbare Energien nutzen kann. Der CO2-Ausstoss minimiert sich dann gegenüber zentralen Heizungslösungen mit fossilen Brennstoffen.



Lebenszykluskosten und Emissionen des Gesamtsystems halten sich ebenfalls in Grenzen, u.a. da das Aussenluftgerät RoofVent® RP und das Umluftgerät TopVent® TP jeweils optimal mit ihrer Wärmepumpe kommunizieren - ein effizientes und redundantes System.



OTS: Hoval GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/111291 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_111291.rss2



Pressekontakt: Deutschland Heike Mahler heike.mahler@hoval.com Tel. +49 89 922097-128 Hoval GmbH Humboldtstraße 30 85609 Aschheim-Dornach Tel. +49 (0) 89 922 097-0 www.hoval.de