TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit deutlichen Abgaben haben die Börsen in Ostasien und Australien auf neue Strafzolldrohungen der USA reagiert. Nachdem erst am Freitag vergangener Woche Strafzölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft getreten sind, hat US-Präsident Donald nun eine Liste chinesischer Produkte im Wert von weiteren 200 Milliarden Dollar präsentiert, die ebenfalls mit Strafzöllen belegt werden könnten.

Die Börse in Schanghai gab daraufhin am Mittwoch um 1,8 Prozent nach. In Hongkong ging es um 1,5 Prozent nach unten. China könnte nun "Feuer mit Feuer bekämpfen", kommentierte Stratege Michael Every von der Rabobank das neueste Kapitel im Zollstreit. Die Möglichkeiten, Gegenzölle zu erheben seien zwar begrenzt, weil das Volumen der nach China importierten US-Produkte weniger als 200 Milliarden Dollar betrage. China könnte daher auf andere Maßnahmen ausweichen, indem es etwa die Aktivitäten von US-Unternehmen in China durch schärfere Gesetze erschwere oder US-Anleihen verkaufe. Denkbar sei auch, dass China die Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea störe.

Einige Aktien konnten sich der schlechten Stimmung in China derweil entziehen. In Shenzhen stiegen Alcha Aluminium und Hanrui Cobalt um das Tageslimit von 10 Prozent. Sie profitierten vom Plan des US-Elektroautoherstellers Tesla, eine Fabrik in Schanghai zu bauen.

Börse Tokio erholt von Tagestief - Run auf Yen lässt nach

An der Tokioter Börse verlor der Nikkei-225-Index 1,2 Prozent auf 21.932 Punkte. Im Tagestief notierte der Index allerdings schon bei 21.744 Punkten, belastet von der Aufwertung des Yen zum Dollar.

Die japanische Währung gilt als sicherer Hafen, der gerne in Krisenzeiten angelaufen wird. Ein starker Yen beeinträchtigt jedoch die Ertragslage exportorientierter Unternehmen. Zeitweise wurden für den Dollar in der Nacht nur 110,76 Yen gezahlt, später eroberte der Greenback jedoch die Marke von 111 Yen zurück.

Verkauft wurden in Tokio besonders Aktien von Unternehmen, für die China ein wichtiger Absatzmarkt ist. Dazu gehört der Hersteller von Industrierobotern Yaskawa Electric, dessen Aktien um 1,6 Prozent nachgaben, vorübergehend aber schon fast 3 Prozent im Minus lagen. Omron verloren ebenfalls 1,6 Prozent. Im übrigen Exportsektor verbilligten sich die Aktien der Automobilhersteller Honda, Nissan und Toyota um 0,3 bis 2,1 Prozent.

Vergleichsweise gut hielt sich die Börse im südkoreanischen Seoul. Dort verlor der Leitindex Kospi 0,6 Prozent. Indexschwergewicht Samsung gab um 0,7 Prozent nach. Für SK Hynix ging es um 0,6 Prozent nach unten. Gestützt wurde der Markt von Posco und Korean Air, die um je 1 Prozent zulegten. Auch der Bausektor verzeichnete Kursgewinne: Hyundai Engineering stiegen um 4,2 Prozent. Die Aktie des Zementherstellers Busan sprang um fast 30 Prozent nach oben.

In Taiwan verlor der Taiex 0,7 Prozent. Gegen die negative Tendenz stieg die Aktie des Apple-Zulieferers Hon Hai um 1,4 Prozent, nachdem das Unternehmen überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte.

Handelsstreit belastet Rohstoffpreise

Der Handelsstreit ließ auch die Rohstoffmärkte nicht ungeschoren. Unter anderem gerieten die Ölpreise unter Druck. Das Barrel der global gehandelten Ölsorte Brent ermäßigte sich um 2,1 Prozent auf 77,20 Dollar.

Gold war trotz der politischen Unsicherheit nicht gefragt. Der Preis für eine Feinunze sank um 0,2 Prozent auf 1.253 Dollar. Anleger, die ihr Geld in Sicherheit bringen wollten, kauften statt Gold lieber Yen oder US-Staatsanleihen, sagte Simona Gambarini von Capital Economics.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.215,60 -0,68% +2,48% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.932,21 -1,19% -3,66% 08:00 Kospi (Seoul) 2.280,62 -0,59% -7,57% 08:00 Schanghai-Comp. 2.777,20 -1,78% -16,05% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.615,88 -2,54% -17,13% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.303,78 -1,29% -4,08% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.676,84 -0,74% +0,32% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.245,08 -0,91% -5,12% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.686,75 -0,02% -6,91% 11:00 BSE (Mumbai) 36.245,14 +0,21% +7,19% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1727 -0,1% 1,1739 1,1748 -2,4% EUR/JPY 130,22 -0,1% 130,30 130,52 -3,7% EUR/GBP 0,8835 -0,1% 0,8843 0,8859 -0,6% GBP/USD 1,3274 -0,0% 1,3276 1,3260 -1,8% USD/JPY 111,04 +0,0% 111,00 111,12 -1,4% USD/KRW 1122,02 +0,7% 1114,03 1116,18 +5,1% USD/CNY 6,6684 +0,6% 6,6298 6,6144 +2,5% USD/CNH 6,6838 +0,5% 6,6509 6,6237 +2,6% USD/HKD 7,8489 +0,0% 7,8484 7,8487 +0,5% AUD/USD 0,7410 -0,3% 0,7435 0,7463 -5,2% NZD/USD 0,6814 -0,1% 0,6821 0,6839 -4,0% Bitcoin BTC/USD 6.390,33 -0,2% 6.403,57 6.675,01 -53,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,44 74,11 -0,9% -0,67 +23,6% Brent/ICE 77,20 78,86 -2,1% -1,66 +19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.252,69 1.255,47 -0,2% -2,79 -3,9% Silber (Spot) 16,01 16,06 -0,3% -0,05 -5,5% Platin (Spot) 843,05 846,75 -0,4% -3,70 -9,3% Kupfer-Future 2,75 2,83 -2,9% -0,08 -17,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/smh

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2018 04:39 ET (08:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.