Bonn (www.anleihencheck.de) - Wie schon zum Wochenauftakt konnten die Renditen am deutschen Rentenmarkt trotz negativer Impulse von der Konjunkturseite gestern weiter zulegen, so die Analysten von Postbank Research.Die Renditen 10- und 5-jähriger Bundesanleihen seien jeweils um 2 Basispunkte auf 0,32% beziehungsweise -0,27% geklettert. 2-jährige Papiere hätten mit -0,66% um einen Basispunkt über ihrem Niveau vom Vortag rentiert. Auch am US-Rentenmarkt habe die Rendite 10-jähriger Treasuries moderat um einen Basispunkt auf 2,87% angezogen. Diesseits wie jenseits des Atlantiks sorge neue Unsicherheit im Handelsstreit heute Morgen aber wieder für eine stärkere Nachfrage nach als sicher angesehenen Staatsanleihen. (11.07.2018/alc/a/a) ...

