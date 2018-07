Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA heizte gestern die US-Regierung den Handelskonflikt mit China weiter an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Es sei die bisher längste Liste von Gütern vorgelegt worden, deren Einfuhr in Zukunft mit Strafzöllen belegt werden solle. Die Spannungen im Welthandel hätten sich auch in den gestrigen ZEW-Konjunkturerwartungen gespiegelt. Diese hätten im Juli für die Eurozone und Deutschland einen deutlichen Rücksetzer erlitten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...