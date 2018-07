Hamburg (ots) -



Das regional ansässige Lebensmittel-Unternehmen verlängert den seit 2010 bestehenden Vertrag und bleibt offizieller Frühstückspartner des HSV.



Der Hamburger SV kann auch in der zweiten Liga auf die Peter Kölln GmbH & Co. KGaA zählen. Das traditionsreiche Lebensmittel-Unternehmen verlängert seinen Vertrag für zwei Jahre bis 2020 und trägt auch weiterhin den Titel "Offizieller Frühstückspartner des HSV".



Bekannt ist die Peter Kölln GmbH & Co. KGaA vor allem als Produzent der Köllnflocken und ist Marktführer im Cerealien-Markt in Deutschland. Zudem zählt das Unternehmen mit den Marken Mazola, Biskin, Livio und Palmin zu den größten Ölanbietern Deutschlands und ist auch im Bereich der Speisefette Marktführer.



Neben einer Präsenz auf der Voranpfiffbande umfasst das Leistungspaket außerdem regionale Werbemaßnahmen wie Promotion-Maßnahmen im VIP-Bereich sowie Aktionen mit Einlaufkindern und einem HSV-Spieler. Des Weiteren unterstützt Kölln das HSV-Museum als Museums-Partner.



"Dass Peter Kölln die zehnjährige Partnerschaft mit uns komplettieren möchte, freut uns sehr. Als regionales und traditionsreiches Unternehmen passt Kölln perfekt zum HSV", sagt Oliver Poppelbaum, Direktor Vertrieb / Prokurist der HSV Fußball AG, und ergänzt: "Als Marktführer im Cerealien-Markt ist Peter Kölln prädestiniert dafür, Frühstückspartner des HSV zu sein."



Auch Oliver Jess, Vertriebsleitung bei Peter Kölln GmbH & Co. KGaA freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: "Tradition verbindet - als langjähriger Partner unterstützen wir den HSV selbstverständlich auch in der 2. Liga. Wir freuen uns auf die Saison und drücken dem HSV für den direkten Wiederaufstieg die Daumen."



