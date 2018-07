Der chinesische Automarkt hat im Juni laut neuen Daten doch nicht so arg geschwächelt wie bisher gedacht. Der Absatz an Autohändler sei im Juni mit 1,87 Millionen Fahrzeugen gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,3 Prozent gestiegen, teilte der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) am Mittwoch in Peking mit. Nach Zahlen des Pkw-Branchenverbands PCA (Passenger Car Association) war der Markt im vergangenen Monat dagegen rückläufig, demnach wurden mit 1,7 Millionen Pkw und SUVs 3,7 Prozent weniger verkauft als ein Jahr zuvor. Die beiden Verbände erheben ihre Daten jedoch unterschiedlich.

Zum 1. Juli sinken Einfuhrzölle für Autos in China generell von 25 auf 15 Prozent, was Käufer bei importierten Autos laut Angaben von Volkswagen und Audi zum Abwarten bewegte. Wegen des Handelsstreits mit den USA erhöht China jedoch die Zölle für Autos aus US-Produktion auf 40 Prozent./men/nas/jha/

