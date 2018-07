Die Ersten gehen bereits, die Letzten haben noch etwa zehn Jahre Zeit bis zum Beginn ihres Rentnerdaseins. Gemeint sind die Baby Boomer, die geburtenstarken Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Zahl ist nicht zu unterschätzen. Allein in den USA sprechen wir über 76 Millionen Einwohner.

Wenn sie in Rente gehen, stehen sie in den meisten Fällen auf dem Höhepunkt ihres Berufslebens, zumindest finanziell. Die Löhne und Gehälter, die sie in den Jahren unmittelbar vor ihrem Ausscheiden ... (Dr. Bernd Heim)

