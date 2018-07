FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES SOFTCAT PRICE TARGET TO 900 (650) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 780 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS PLAYTECH TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - TARGET 550 (980) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES BARRATT DEVELOPM. TARGET TO 726 (715) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES EQUINITI TO 'NEUTRAL' (UP) - TARGET 245 (270) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES NEXT TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 6000 (4500) P - DEUTSCHE BANK CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 210 (250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1700 (1650) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1860 (1700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES KAZ MINERALS TO 'HOLD' (SELL) - TARGET 900 (800) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 210 (185) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1170 (1160) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS TP ICAP PRICE TARGET TO 400 (550) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 685 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1825 (1750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 725 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 907 (871) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS BURBERRY TO 'REDUCE' (HOLD) - TARGET 1870 (1640) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES PPHE HOTELS PRICE TARGET TO 1750 (1450) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX STARTS VODAFONE WITH 'REDUCE' - PRICE TARGET 180 PENCE - LIBERUM CUTS SAFESTYLE PRICE TARGET TO 40 (60) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 490 (525) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN CUTS TP ICAP PRICE TARGET TO 290 (515) PENCE - 'HOLD'



