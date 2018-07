Nach den vergangenen Jahren des rasanten Wachstums muss SAP wieder profitabler werden. Der Jahresauftakt ist gelungen - Analysten sind erfreut und setzen ihre Kursziele hoch. SAP zeigt sich von den Turbulenzen an der Börse vergleichsweise wenig beeindruckt. Die Aktie des baden-württembergischen Softwareherstellers hat sich in den letzten Monaten besser entwickelt als DAX und Dow Jones und dabei ein Allzeithoch von ca. EUR 105 erreicht. Der Aufwärtstrend könnte sich nun fortsetzen, denn die meisten Analysten empfehlen das Papier weiter zum Kauf und halten sogar einen Kurs von EUR 120 für angemessen. Für den Aufschwung sind mehrere Faktoren verantwortlich. So floriert insbesondere das Kerngeschäft mit betriebswirtschaftlicher Software,...

