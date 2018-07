35-köpfiges Spezialistenteam soll in den nächsten fünf Jahren auf 100 Mitarbeiter anwachsen, um Automobilherstellern die Möglichkeit zu geben, ihren Kunden Services im Bereich Mobilität und vernetztes Fahrzeug bereitzustellen



Atlanta (ots/PRNewswire) - LexisNexis Risk Solutions (https://risk.lexisnexis.com/), ein führender Anbieter von Daten, Analytik und Technologie für die Versicherungswirtschaft, hat eine Investition von mehreren Millionen Dollar in den Aufbau eines neuen globalen Connected Car-Teams getätigt. LexisNexis Risk Solutions ist Teil der RELX Group, ein FTSE 100-Unternehmen, das im Forbes Magazine-Ranking zu den innovativsten Unternehmen der Welt für 2018 zählt.



LexisNexis Risk Solutions hat ein mehr als 35 Experten umfassendes Team aufgebaut, das Automobilhersteller und Versicherer dabei unterstützen will, Daten und Analysen auszutauschen, um die nächste Generation von Dienstleistungen und Erkenntnissen im Bereich Mobilität und vernetztes Fahrzeug bereitzustellen und die Kundenzufriedenheit für beide Branchen zu verbessern. Es ist geplant, das LexisNexis Risk Solutions Connected Car (http://blogs.lexisnexis. com/insurance-insights/2018/02/meet-our-people-the-lexisnexis-automot ive-sector-experts/)-Team in den kommenden fünf Jahren auf 100 dedizierte Spezialisten aufzustocken.



LexisNexis Risk Solutions arbeitet bereits mit 95 der 100 führenden Privatkundenversicherer in den USA sowie mit mehr als 90% des britischen Kfz-Versicherungsmarktes und Versicherungsträgern in ganz Brasilien, Indien, China und Spanien zusammen. Das Team greift auf die langjährige Expertise des Unternehmens bei der Bereitstellung von datengestützten Erkenntnissen aus der gesamten Verbraucher-Wertekette für Marketing, Underwriting und Risikobewertung, Compliance und Kollisionsentscheidungen zurück, und setzt sich aus Experten für Datenwissenschaft, Technologie und Produkt- und Marktstrategien zusammen, die gemeinsam über mehr als 125 Jahre Erfahrung in den Bereichen Automotive, Telematik und Technik verfügen.



Unter der Leitung von Adam Hudson, Senior Director of Product Management for U.S. Connected Car, und Rutger van der Wall, Vice President of Global Products, wird das Team dazu beitragen, das Engagement des Unternehmens für die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen, die eine Brücke zwischen der Versicherungsbranche (http://blogs.lexisnexis.com/insurance-insights/us/) und der Kfz-Fertigungsindustrie (http://insights.lexisnexis.com/automotive/) schlagen.



"Wir haben das Connected Car-Team etabliert, um Innovation und schnelle Umsetzung zu ermöglichen, und um auf das zunehmend starke gemeinsame Interesse von Autoherstellern und Versicherungsträgern zu reagieren, die Verbraucher über Informationen für Fahrverhalten, Kollisionserkennung und andere durch diese Vernetzung ermöglichte Programme anzusprechen und einzubinden", erklärt Adam Hudson.



"Sowohl Automobilhersteller als auch Kfz-Versicherer möchten mehr über ihre Kunden erfahren, um sie durch alle Fahrzeughalter-Phasen inklusive der wechselnden Lebensumstände, die die Konsumentenbedürfnisse verändern, besser bedienen zu können. Aktuell nutzen 85% aller Autoversicherer in der USA eine LexisNexis-Lösung zur Datenvorbefüllung, die auf Benutzerfreundlichkeit für den Verbraucher, verbesserte Genauigkeit und eine bessere Kundenerfahrung an allen Berührungspunkten ausgerichtet ist".



Das Connected Car-Team arbeitet an der Bereitstellung von Dienstleistungen der nächsten Generation, die, mit dem wachsenden Volumen an Fahrzeugen, die mittlerweile mit dem Internet verbunden sind, On Board -Telematikdaten nutzen.



"Die Investition in das neue Connected Car-Team signalisiert einen transformativen Ansatz und eine Fokussierung auf diesen Markt, und wir glauben, dass uns dieser Ansatz am besten positioniert, um in zwei leistungsstarken Branchen Mehrwert zu liefern. Gleichzeitig versorgt dies die gemeinsame Kundenbasis, nämlich den Verbraucher, mit innovativen und wegweisenden Daten und Analyseprodukten, die die Marktführerschaft begründen werden".



LexisNexis Risk Solutions hat bereits enge Partnerschaften mit Automobilherstellern in den USA, Europa und China aufgebaut, um neue telematikgestützte Produkte und Services einschließlich nutzungsbedingte Versicherung punktgenau am Point-of-Sale bereitstellen zu können.



