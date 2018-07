Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von SAP auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Die Margen dürften in den kommenden Jahren bis 2022 steigen, was vom Markt noch unterschätzt werde, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den aussichtsreichsten Werten für das zweite Halbjahr. Auf Basis des Jahres 2019 würden die Papiere beim Verhältnis Unternehmenswert zu Umsatz lediglich mit 5,6 bewertet und damit unter dem historischen Schnitt von etwa 9./mf/la Datum der Analyse: 10.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-07-11/11:25

ISIN: DE0007164600