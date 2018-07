Trumps Handelspolitik hat die asiatischen Börsen abstürzen lassen. Sie erholten sich zwar schon leicht, Experten bleiben aber alarmiert.

Die Eskalation im Handelskrieg der USA gegen China hat am Mittwoch die Börsen in Asien unter Druck gesetzt. Der japanische Nikkei schloss mit 21.932 Punkten rund 1,2 Prozent im Minus. Der chinesische Shanghai Composite ging 1,8 Prozent tiefer bei 2777 Punkten aus dem Handel.

Als Grund für den Einbruch galt im Markt, dass US-Präsident Donald Trump früher als erwartet weitere 200 Milliarden Dollar an Importen aus China mit höheren Zöllen belegt hat. Das sorgte in Japan insbesondere zum Handelsauftakt für große Nervosität. In Asien steht nun die Angst vor einer Abschwächung des ohnehin lahmenden Wirtschaftswachstums im Fokus der Investoren.

"Wenn die USA nachlegen, dann braucht China verschiedene Instrumente um gegenzusteuern, und es wäre klug, sich gegen Abwärtsrisiken beim Wachstum abzusichern", sagte Marktstrategin Frances Cheung vom Handelshaus Westpac. Auch in Deutschland machte sich der Handelsstreit an der Börse bemerkbar: Der deutsche Leitindex Dax lag am Mittwochmorgen rund 1,2 Prozent im Minus.

Sollten die USA ihre angedrohten Zölle im geplanten Umfang umsetzen, würde das bedeuten, dass rund die Hälfte der in die USA ausgeführten chinesischen Güter davon betroffen sei, betonte Ökonom Rajiv Biswas vom Broker IHS Markit. "Chinas Exportsektor wird dadurch im US-Geschäft einen großen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu Herstellern anderer Schwellenländer haben."

