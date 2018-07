München (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG: SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) zeigt sich von den Turbulenzen an der Börse vergleichsweise wenig beeindruckt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...