Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Baubranche in Europa verliert etwas an Fahrt, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Leistungen werden in diesem Jahr voraussichtlich noch um 2,7 Prozent steigen. Im Vorjahr betrug die Zunahme 3,9 Prozent, wie das Forschungsnetz Euroconstruct ausgerechnet hat, dem das ifo Institut angehört. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...