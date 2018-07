EURid, das .eu- und .??-Register, unterstützt das "Borehole Rehabilitation Project" (Brunnensanierung) in Uganda zum Ausgleich der in 2017 produzierten CO2-Emissionen. In 2017 betrug der CO2-Fußabdruck einer .eu-Domain insgesamt 0,035. 2016 waren es noch 0,039. Dies entspricht einer Reduzierung von mehr als 10 innerhalb eines Jahres.

Die grundlegendste Voraussetzung, um Leben zu erhalten, ist Wasser. Für die Gemeinschaften Dokolo, Otuke und Alebtong in Uganda kann die Beschaffung von sicherem Trinkwasser das Familienleben stark belasten, da Frauen und Kinder gezwungen sind, weite Strecken zurückzulegen, um Wasser zu holen. Außerdem kann aus den Flüssen entnommenes Wasser potentiell tödliche Keime enthalten und muss daher vor dem Gebrauch abgekocht werden, was eine weitere Belastung für die Familien und aufgrund des benötigten Feuerholzes auch für die Umwelt darstellt.

Ziel des Brunnensanierungsprojekts in Uganda ist, diese Situation zu verbessern, indem in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bevölkerung beschädigte Brunnen repariert werden und damit der Zugang zu sauberem, sicherem Trinkwasser wieder sichergestellt wird. Dies wirkt sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das soziale Leben positiv aus:

Erhalt vorhandener Waldgebiete und der in diesen Regionen wildlebenden Tiere;

Eindämmung von Erosion und Nahrungsmittelverlust durch den Schutz von bestehendem Wald;

weniger Erkrankungen durch verunreinigtes Trinkwasser;

leichterer Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Giovanni Seppia, EURids External Relations Manager, meint hierzu: "Es ist etwas ganz Besonderes für uns, das Brunnensanierungsprojekt in Uganda im zweiten Jahr in Folge zu unterstützen. Wir fühlen uns verantwortlich für das weitere Wohlergehen der Ugander und möchten sicherstellen, dass sie Zugang zu dem grundlegenden Lebenselixier haben - nämlich Wasser."

