Der EUR/USD scheiterte erneut auf einem höheren Niveau und so kam es zu einer Kursumkehr um 30 Pips, um die 1,1700 zu testen, da der US-Dollar vor der Veröffentlichung der US PPI neue Gebote erhält. Die Risikoaversion an den europäischen Aktienmärkten geht mit der Eskalation der US-China Handelsspannungen einher und so flüchten sich die Investoren ...

