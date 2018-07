Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-11 / 11:29 *PRESSEMELDUNG* *GasLINE ist Partner in dem "Bündnis für Glasfaserausbau in Schleswig-Holstein"* Straelen, den 11. Juli 2018. Anfang Juli wurde das von 62 Unternehmen und Institutionen getragene "Bündnis für Glasfaserausbau in Schleswig-Holstein" offiziell bekannt gegeben. Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Schleswig-Holstein sieht diese Zusammenarbeit als zielführenden Schritt für die flächendeckende Versorgung im Land an. GasLINE ist einer der maßgeblichen Infrastruktur-Bündnispartner und baut seit Jahren eigenwirtschaftlich Glasfaser aus. Ein in Schleswig-Holstein gegründetes Breitband-Kompetenzzentrum analysiert für die Koordination und Planung des Netzausbaus die Gebiete, wo die Glasfaserversorgung erforderlich ist. Die an der Allianz beteiligten Carrier können mit dem Bedarfsprofil entscheiden, ob sie in den Planregionen eigenwirtschaftlich den Ausbau übernehmen. Ausbauallianzen sind der Plan B und sollen dort greifen, wo kein Anbieter den eigenwirtschaftlichen Ausbau realisiert. Die Landesregierung wird diese Bau-Projekte koordinierend begleiten und mit Fördermitteln unterstützen. "GasLINE ist eines der wenigen Unternehmen in Deutschland, die grundsätzlich den eigenwirtschaftlichen Ausbau verfolgen. Glasfasern zu vermarkten, ist unser originäres und bis heute primäres Kerngeschäft. Gemanagte Bandbreiten bieten wir für flexibel skalierbare Netzlösungen ergänzend an. In Schleswig-Holstein verfügt GasLINE über ein gut ausgebautes Netz. Als Partner in vielen Breitbandausbau-Vorhaben bringen wir unsere Backbone-Infrastruktur ein und erschließen Gemeinden und Kommunen. Den FttX-Ausbau für die glasfaserbasierten Internetanschlüsse übernehmen beispielsweise lokale Telekommunikationsanbieter und Zweckverbände", so Wolfram Rinner, Geschäftsführer der GasLINE GmbH & Co. KG. Der Wirtschaftsminister Dr. Bernd Buchholz kommentiert in der Pressemeldung des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, dass in dieser Allianz jeder nach seinen Möglichkeiten dazu beitragen wird, bis 2025 den flächendeckenden Ausbau zu schaffen. Schleswig-Holstein zählt schon zu den Bundesländern mit einer sehr hohen Glasfasernetzdichte. Bis 2022 sollen die verbliebenen 38% der Haushalte erschlossen werden. Grundlage des Memorandums ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der involvierten Unternehmen. Deren Unabhängigkeit wird nicht von dem Bündnis tangiert. Eine regelmäßige und intensive Abstimmung ist geplant. Das Memorandum unterlag einem längeren Abstimmungsprozess der potentiellen Bündnispartner. Unter anderem wurde die Verpflichtung beschlossen, eine Kooperationsbereitschaft beim Ausbau zu zeigen. Diese Haltung vertritt GasLINE bei allen bisherigen Breitband-Ausbau-Projekten. ( 2.750 Zeichen) *Über GasLINE* GasLINE ist einer der maßgeblichen Glasfaser-Infrastrukturanbieter und verfügt über ein - deutschlandweit - flächendeckendes Netz mit einer derzeitigen Trassenlänge von über 25.000 km. Dieses wird kontinuierlich weiter ausgebaut; bis 2020 sind zusätzlich 4.000 km geplant. Dazu gehört auch die Breitband-Erschließung von Gemeinden. GasLINE bietet neben der unbeschalteten Glasfaser Carrier Ethernet- und Wellenlängen-Services. Über die DWDM-Plattform können Kunden flexible Übertragungskapazitäten bis zu 100 Gbit/s für ihren Bandbreitenbedarf nutzen. Mit diesen skalierbaren Netzprodukten (OptiNET) ist GasLINE ein Lösungsanbieter mit höchsten Übertragungsraten im Wholesale-Segment als auch für individuelle Standortvernetzung. GasLINE hat Netzkopplungen zu gebietsübergreifenden Glasfaser-Infrastrukturen in Städten (z.B. mit City- und Regio Carriern) und mit Netzbetreibern in benachbarten Ländern. Die Netztopologie schließt Telekommunikationszentren (Telehäuser und PoPs), die relevanten Internetaustauschknoten und Zentren der IKT- und Medienbranche ein. www.gasline.de [1] *Pressekontakt:* X.0 Group GmbH Sabine Zimmermann E-Mail: sz@xdotzero-group.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: GasLINE GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Internet&Multimedia 2018-07-11 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 703547 2018-07-11 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0d57dd1b97b47ffa557b7fb7b2b9868e&application_id=703547&site_id=vwd&application_name=news

