Der S&P 500 kletterte in den letzten 12 Monaten trotz der anhaltenden Sorgen über steigende Zinsen und Handelskriege um 13 % - und mehrere Technologiewerte beeindruckten den Markt mit dreistelligen Zuwächsen. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf drei dieser wachstumsstarken Gewinner: Baozun (WKN:A14S55), Autohome (WKN:A1W97C) und Match Group (WKN:A1424N). Baozun Die Aktien des chinesischen E-Commerce-Dienstleisters Baozun haben sich in den letzten 12 Monaten um mehr als 120 % erholt. Das Unternehmen bietet Einzelhändlern digitale Schaufenster mit Marketing-, Kunden-, Fulfillment- und IT-Services und ist damit ein "One-Stop-Shop", um Unternehmen in Chinas geschäftigem E-Commerce-Markt online zu bringen. Das Unternehmen bedient eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...