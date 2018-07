Die Expansion im Online-Handel hat am Mittwoch die Aktien des IT-Systemanbieters Bechtle nach oben getrieben. Mit einem Plus von 3,73 Prozent auf 73,25 Euro setzten sie sich an die Spitze des Technologie-Index TecDAX und nahmen damit Kurs auf das Rekordhoch von Anfang Juni bei 78,20 Euro. Das Unternehmen kauft den französischen Anbieter Inmac...

Den vollständigen Artikel lesen ...