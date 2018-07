Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen wurden sieben neue EUR-Benchmarks im Covered Bond-Segment am Markt platziert, so Dr. Frederik Kunze und Matthias Melms, CIIA, CCrA von der Nord LB.Am vergangenen Mittwoch sei zunächst die Intesa Sanpaolo mit einer siebenjährigen Obbligazioni Bancarie Garantite an die Investoren herangetreten. Der italienische Benchmark-Covered Bond über EUR 1,0 Mrd. sei mit einer Soft-Bullet Struktur ausgestattet. Die Emission starte mit einer Guidance von ms +65 Bp area in die Vermarktungsphase und sei bei ms +63 Bp gefixt worden. Geografisch verteile sich das allokierte Emisisonsvolumen hauptsächlich auf Italien (29%) sowie Deutschland und Österreich (29%), gefolgt von Frankreich (16%). Mit Blick auf die Verteilung nach Investorengruppen sei mit 43% der größte Anteil Asset Managern zuzurechnen. Central Banks/OIs sowie Banks würden jeweils 24% auf sich vereinen. ...

