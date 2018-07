Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während Russland in Fußballfieber war, hat die russische Regierung die Anhebung des Renteneintrittsalters beschlossen, so die Analysten der DekaBank.Das Rentenalter solle schrittweise bis zum Jahre 2028 bzw. 2034 von 60 auf 65 für Männer und von 55 auf 63 für Frauen angehoben werden. Die meisten Sonderfälle der Frühverrentung (wie z.B. beim Militär) seien davon allerdings nicht betroffen. Die aus fiskalischer Sicht schon lange hinfällige Maßnahme sei äußerst unpopulär, was sich auch auf die Umfragewerte der Politiker auswirke. So sei der Vertrauensindex von Präsident Putin seit der Entscheidung um 10 PP gefallen, was dazu führen könne, dass es leichte Lockerungen der Beschlüsse gebe oder die Rentenindexierung in 2019 etwas großzügiger als in der Vergangenheit ausfalle, um die Gemüter zu beruhigen. Das Machtgefüge Putins sei allerdings nicht in Gefahr. ...

