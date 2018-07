Paris - Der ausufernde Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Anleger an Europas Aktienmärkten verschreckt. Die wichtigsten Indizes büssten am Mittwoch mehr als 1 Prozent ein.

Der EuroStoxx50 stoppte seine Serie von zuletzt sechs Gewinntagen in Folge und fiel um 1,13 Prozent auf 3433,92 Punkte. In Paris ging es für den CAC-40 um 1,14 Prozent auf 5372,68 Punkte nach unten und in London sackte der FTSE 100 um 1,40 Prozent auf 7584,28 Punkte ab.

US-Präsident Donald Trump setzt auf eine weitere Eskalation des Handelskonflikts mit China. In seinem Auftrag legte der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer eine Liste mit weiteren Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar vor, die mit Strafzöllen von zehn Prozent belegt werden können. Nach Anhörungen können die Zölle Ende August in Kraft treten. Damit wäre die Hälfte aller Einfuhren aus China von Sonderabgaben betroffen. Die Regierung in Peking reagierte "geschockt" und kündigte für den Fall des Inkrafttretens "notwendige Gegenmassnahmen" an.

Damit kehrten die Handelssorgen wieder an die Börse zurück, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...