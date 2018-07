Der Handelsstreit zwischen Washington und Peking hat die Aktienmärkte wieder voll im Griff. Nach der Ruhe der vergangenen Tage legte die US-Regierung eine weitere Liste mit möglichen Strafzöllen gegen China vor, was am Mittwochmorgen bereits die Börsen in Asien belastete. Hierzulande gab der Dax (DAX 30) gegen Mittag um 1,32 Prozent auf 12...

Den vollständigen Artikel lesen ...