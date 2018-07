London (ots/PRNewswire) -



Seatfrog (https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http% 3A%2F%2Fseatfrog.com%2F&data=02%7C01%7CSamira.Moudenib%40cision.com%7 C5ba435bfb6e7435fac2208d5e33a175b%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b% 7C1%7C0%7C636664761003291807&sdata=fb047EbvejvDYsvl4r7OJ9cpSZZgjMjg4% 2Fq3qJ7EfMM%3D&reserved=0), das Technologieunternehmen, das Bahn- und Flug-Upgrades durch Live-Gebote um Plätze bis direkt vor der Abreise revolutioniert, gab heute eine Series-A-Finanzierungsrunde über 4,5 Mio. GBP bekannt, die von einem der erfolgreichsten europäischen Risikokapitalunternehmen, Octopus Ventures, angeführt wurde.



Octopus Ventures ist ein in London und New York ansässiges Risikokapitalunternehmen hinter so höchst erfolgreichen Unternehmen wie Secret Escapes und der Zoopla Property Group. Auch bestehende Investoren wie etwa HOWZAT Partners (das Investment-Team hinter Trivago) nahmen an der aktuellsten Finanzierungsrunde teil.



Seatfrog erschließt erhebliche Einnahmemöglichkeiten für Bahn- und Fluggesellschaften durch auktionierte Premiumsitze - direkt bis zur Abreisezeit, anders als alle anderen Technologien auf dem Markt. Laut Forschung von Seatfrog bleiben jährlich mehr als 37 Millionen Premiumsitze bei den 30 größten Fluggesellschaften und 480 Millionen Sitze bei den sieben größten Bahnreiseanbietern unbelegt.



Im September 2017 wirbelte Seatfrog die Reisebranche auf und startete eine Weltneuheit mit Virgin Trains: Sie ermöglichte Kunden, bis unmittelbar 15 Minuten vor der Abreise über ihr Smartphone ihren Sitz upzugraden.



Das Technologie-Start-up, das jetzt über Niederlassungen in London und Sydney verfügt, expandiert in einem rasanten Tempo von mehr als 130 Prozent pro Monat und hat gerade die Auszeichnung "Europe's Hottest Travel Startup" bei den Europa Awards erhalten. Seine Kundenerlöse sind um mehr als 100 % gestiegen und die Anwenderkonversionsrate ist über die Branchenstandards auf 56 % hochgeschossen - völlig einmalig in der Reisebranche, die sich bisher schwergetan hat, Last-Minute-Nebeneinkünfte effektiv zu monetarisieren.



Das bahnbrechende Start-up-Unternehmen möchte jetzt auf seinem frühen Erfolg aufbauen und wird die Finanzierung verwenden, um die riesige globale Marktnachfrage für seine innovative Technologie von sowohl Bahn- als auch Flugunternehmen zu bedienen. Die Verwendung der Barmittel in Höhe von 4,5 Millionen GBP wird es Seatfrog ermöglichen, sein bereits beeindruckendes Team mit hochrangigen Neueinstellungen sowohl in London als auch Sydney auszubauen, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen und außerdem seine Produktmöglichkeiten erheblich zu erweitern.



"Jedes Jahr entgehen Unternehmen unrealisierte Nebeneinkünfte in Milliardenhöhe aufgrund von manuellen, fragmentierten Abläufen. Wir haben uns vor einem Jahr daran gemacht zu beweisen, dass es einen besseren Weg gibt, und wir haben es geschafft", sagte Iain Griffin, CEO und Mitbegründer von Seatfrog.



"Die Technologie von Seatfrog bringt dem Markt eine mobile Lösung, die für die Passagiere von heute entwickelt wurde. Wir ermöglichen es der Reisebranche, schneller zu agieren und ihre Nebeneinkunftsstrategien durch den intelligenten Einsatz von Echtzeitdaten zu entwickeln, und geben Passagieren ein intuitives Mobile-First-Erlebnis, das zu ihrem geschäftigen Lebensstil passt."



Suzanne Donnelly, Head of Commercial LNER, kommentierte: "Seatfrog war ein riesiger Erfolg für Virgin und ist es jetzt für LNER. Es ist äußerst intuitiv für unsere Passagiere und bietet ein hervorragendes kommerzielles Ergebnis. Unser Team ist hocherfreut, mit einem so agilen und zukunftsorientierten Partner zu arbeiten."



Luke Hakes, Partner bei Octopus Ventures, fügte hinzu: "Wir sind begeistert, die Finanzierungsrunde anzuführen und uns dem Vorstand von Seatfrog anzuschließen, das unserer Ansicht nach die Chance hat, fundamental zu verändern, wie Verbraucher ihre Reisen buchen. Wir haben die Auswirkung von dynamischen Ertragsmanagementsytemen bei Hotels und Fluggesellschaften gesehen und wir glauben, dass eine sehr interessante Gelegenheit darin besteht, diesen Ansatz auf die milliardenschwere Bahnreisebranche anzuwenden. Seatfrog ist genau die Art von zukunftsorientierter Technologie mit einer starken Marke, in die wir investieren möchten. Octopus Ventures freut sich darauf, gemeinsam mit Seatfrog eine Rolle dabei zu spielen, das Team zu unterstützen und das Geschäft in vielen Ländern zu Rekordhöhen zu führen."



"Seatfrog ist ohne Frage die Plattform, auf die die Branche gewartet hat, um das Upgrade-Erlebnis zu verbessern. Nebeneinkunftsstrategien in der Reisebranche sind fragmentiert und es ist viel unerschlossenes Potenzial im Bezug auf den Upgrade-Prozess am gleichen Tag vorhanden", sagte David Soskin, Mitbegründer und Partner bei HOWZAT. "Seatfrog hat die Art von Nachfrage erfahren, die wir erwartet haben, und dies stellt eine großartige Gelegenheit dar."



Luke Hakes von Octopus wird sich dem bereits hochkarätigen Vorstand von Branchenvertretern anschließen, dem außerdem Simon Hickey, der frühere CEO von Qantas Airlines, und das Geschäftsführungsteam von HOWZAT Partners, bestehend aus dem früheren Cheapflights-CEO David Soskins, Hugo Burge und Sascha Hausmann, angehören.



Weitere Informationen über Seatfrog erhalten Sie auf http://www.seatfrog.com.



