Nach seinen scharfen Attacken gegen Deutschland wird US-Präsident Donald Trump am Mittwoch beim Nato-Gipfels Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem bilateralen Gespräch treffen. Es werde am Nachmittag (15.15 Uhr) vor einem weiteren Gespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (16.00 Uhr) stattfinden, sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders in Brüssel.

Trump hatte Deutschland am Morgen bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schwere Vorwürfe gemacht. Seine Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben des bevölkerungsreichsten und wirtschaftsstärksten europäischen Nato-Partner verknüpfte er mit Kritik am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2. "Deutschland ist total von Russland kontrolliert", sagte der US-Präsident./mfi/DP/jha

