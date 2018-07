Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Aktie des Versicherungskonzerns zähle im Finanzbereich zu den "Fresh Money Ideas" mit attraktiven Anlagemöglichkeiten am europäischen Markt, schrieben der für die Allianz zuständige Analyst Hadley Cohen und seine Kollegen in einer am Mittwoch vorliegenden Strategiestudie./tih/la Datum der Analyse: 11.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-07-11/12:53

ISIN: DE0008404005