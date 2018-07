Mehr als ein Dutzend hochrangige Manager haben Uber in den letzten Monaten verlassen. Nun erliegt auch Personalchefin Liane Hornsey einem Skandal.

Der von Sexismus- und Diskriminierungsaffären erschütterte Fahrdienstvermittler Uber kommt auch unter seinem neuen Chef nicht zur Ruhe. Personalchefin Liane Hornsey nimmt nach einer Untersuchung ihres Umgangs mit Diskriminierungsvorwürfen ihren Hut, wie sie in einer E-Mail an die Mitarbeiter am Dienstag mitteilte, ohne einen Grund zu nennen.

Der im vergangenen Jahr angetretene Konzernchef Dara Khosrowshahi bestätigte in einer von Reuters eingesehenen Mail an die Mitarbeiter Hornseys Abgang, nannte aber ebenfalls keinen Grund. Khosrowshahi hatte im August die Führung übernommen, nachdem Mitgründer Travis Kalanick ...

