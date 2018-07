Wer dachte, der Handelsstreit zwischen den USA und China ruhe, lag falsch. Es war wohl eher die Ruhe vor dem Sturm, die die Wall Street in den vergangenen Tagen in trügerischer Sicherheit wiegte und steigen ließ. Nun legt US-Präsident Donald Trump nach, und der Wall Street drohen am Mittwoch ordentliche Verluste zum Start. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine leichtere Handelseröffnung zum Handelsbeginn hin, der Dow-Jones-Index könnte schon zur Eröffnung über 200 Punkte verlieren. Händler sehen im Verlauf Potenzial für einen möglichen Ausverkauf am US-Aktienmarkt. Bereits in Asien und Europa haben die neuen Drohungen für heftige Abgaben an den Aktienmärkten gesorgt.

Das Weiße Haus droht, chinesische Exportgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar ab September mit Zöllen von 10 Prozent zu belegen. Die Regierung in Peking reagiert umgehend und kündigt ihrerseits "Gegenmaßnahmen" an. Der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt eskaliert damit weiter. Seit vergangenen Freitag gelten bereits US-Zölle von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar und die Gegenzölle Chinas in gleicher Höhe auf US-Einfuhren.

"Die normale Reaktion auf das Szenario sind global sinkende Rentenrenditen, Yen und US-Dollar werden am Devisenmarkt bevorzugt und bei Aktien findet eine Korrektur statt. All das geht reflexartig vonstatten", charakterisiert Marktanalyst Richard Perry von Hantec Markets das Geschehen am Finanzmarkt. Es werde interessant sein zu beobachten, wie weit die negative Marktreaktion gehe. Bei den bisherigen Zollankündigungen schien die Schockstarre zügig nachgelassen zu haben. Der Yen komme bereits wieder zurück und gebe die Aufschläge fast komplett wieder ab, so eine weitere Stimme im Handel.

July 11, 2018

