FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Verluste am Mittwochmittag aus. Nach Tagen der Ruhe eskaliert der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter. Das Weiße Haus hat eine Liste mit chinesischen Exportwaren über 200 Milliarden Dollar vorgelegt, die mit Zöllen von 10 Prozent belegt werden könnten. Die Regierung in Peking hat umgehend reagiert und ihrerseits "Gegenmaßnahmen" angekündigt. Der DAX liegt 1,3 Prozent auf 12.444 Punkte hinten, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,1 Prozent auf 3.434 nach unten.

"Damit nimmt die Unsicherheit weiter zu", sagt ein Händler. Die Märkte hätten lange Zeit von Deregulierung und Globalisierung profitiert, nun seien sie mit Deglobalisierung und Regulierung konfrontiert. Im Blick steht zudem der Nato-Gipfel: "Mal sehen, ob Trump Entgegenkommen in der Zoll-Frage zeigt, wenn die Nato-Partner die Militärausgaben wie von ihm gefordert hochfahren sollten", sagt ein weiterer Marktteilnehmer.

Rohstoffwerte schwach

Die europäischen Minenwerte stellen mit einem Abschlag von 3,2 Prozent den größten Verlierer der Sektor-Indizes. "Der wachsende Protektionismus wird das Wirtschaftswachstum in China belasten", so ein Aktienhändler. Darunter dürfte die Nachfrage aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach Rohstoffen leiden. So seien bereits die Preise für Industriemetalle wie Kupfer und Zink auf ein Jahrestief gefallen. Für Ölwerte geht es im Schnitt um 1,9 Prozent nach unten.

Als leichte Enttäuschung bezeichnet ein Händler das neue Gebot von 21st Century Fox für Sky. Der US-Konzern will nun zwar 14 Pfund je Aktie zahlen nach 10,75 Pfund bisher. Am Mittwoch war die Sky-Aktie aber wegen der Spekulation auf einen höheren Preis schon mit 15 Pfund bezahlt worden. Die Frage ist nun, wie Comcast reagiert. Comcast hat bisher 12,50 Pfund je Sky-Aktie geboten. Sky verlieren 0,4 Prozent auf 1.495 Pence, liegen damit aber über dem Fox-Gebot.

Munich Re legt Katastrophen-Bilanz vor

Mit der Vorlage der Naturkatastrophenbilanz erholen sich Munich Re von den Tagestiefs. Naturkatastrophen haben im ersten Halbjahr nach Angaben des Rückversicherers Schäden von rund 33 Milliarden Dollar verursacht, so wenig wie seit 2005 nicht mehr. Der Anteil der versicherten Schäden habe bei 17 Milliarden Dollar nach 25,5 Milliarden im Vorjahr gelegen. Im langjährigen Schnitt waren es 17,5 Milliarden Dollar. Munich Re geben 0,7 Prozent auf 184,80 Euro nach, im Tief lag die Aktie bei 183,50 Euro.

Positiv bewerten Marktteilnehmer den Kauf von Prodomax Automation durch Jenoptik. "Der Erwerb ist nicht teuer", sagt ein Marktteilnehmer. Den Kaufpreis gab Jenoptik mit etwas weniger als dem Zweifachen des für 2018 erwarteten Umsatzes oder dem etwa siebenfachen EBITDA an. Die Aktie von Jenoptik gehört mit einem Plus von 1,3 Prozent zu den wenigen Gewinnern im TecDAX.

Positiv bewerten Marktteilnehmer auch das Gebot von Bechtle (plus 3,5 Prozent) für Inmac WStore. Das Geschäft werde vor allem von Skaleneffekten getrieben, heißt es bei Baader Helvea. "Die Übernahme würde die Marktposition in Frankreich deutlich stärken", ergänzt das Haus. Außerdem würde sie Bechtle zur "Nummer 1" im europäischen IT-E-Commerce-Business machen.

Trotz überzeugender Zahlen zum zweiten Quartal verlieren Deutz 3,9 Prozent. Hier belastet, dass das Unternehmen unter dem Streik bei einem wichtigen Zulieferer leidet.

