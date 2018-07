BERLIN (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werden sich nach Angaben des Weißen Hauses später am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel zu einem bilateralen Gespräch treffen. Wie Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders erklärte, dürfte Trump bei dem Treffen US-Bedenken wegen der deutschen Unterstützung für das russische Gasgeschäft bekräftigen. Trump hatte Deutschland zuvor wegen des Baus der Gaspipeline "Nord Stream 2" scharf kritisiert, und Deutschland vorgeworfen, "Gefangener Russlands" zu sein.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@wsj.com

DJG/DJN/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2018 06:34 ET (10:34 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.