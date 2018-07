Wien (www.fondscheck.de) - Gerade einmal 31 Prozent der in der DACH-Region zum Vertrieb zugelassenen Fondsstrategien können die gewählte Benchmark (Russell 2000 TR USD) auf 3-Jahressicht outperformen, berichten die Experten von "e-fundresearch.com".Im Rahmen der vorliegenden Ausgabe von "Die Besten" seien vom "e-fundresearch.com"-Team sämtliche aktiv-gemanagte US-Small-Cap-Fonds (Morningstar-Kategorie: US Small-Cap Equity) berücksichtigt worden, die zum aktuellen Stichtag (09.07.2018) in zumindest einem Land der DACH-Region zum Vertrieb zugelassen gewesen seien und zusätzlich über einen durchgängigen Live-Track-Record von zumindest drei Jahren (per 30.06.2018) verfügt hätten. Darüber hinaus seien ausschließlich Fondsstrategien analysiert worden, die per letztes Monatsende ein Mindestvolumen von 15 Millionen Euro sowie eine Fondswährung in USD vorweisen könnten. ...

