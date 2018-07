Hamburg (ots) - NDR Info erreicht einen neuen Höchstwert: Die Tagesreichweite (Montag bis Freitag) von 5,2 Prozent ist das beste Ergebnis seit Bestehen des Programms. NDR Info bleibt damit das erfolgreichste Informationsprogramm im Norden und liegt klar vor dem Deutschlandfunk (3,3 Prozent). Besonders in Hamburg hat sich NDR Info gesteigert - von 6,2 auf 8,1 Prozent. In Schleswig-Holstein hat das Programm mit 7,1 Prozent einen Bestwert erreicht. Bundesweit hören täglich 699.000 Menschen das Programm, 42.000 mehr als bei der letzten Media-Analyse. Das ergab die MA 2018 Audio II.



Lutz Marmor, NDR Intendant: "Immer mehr Menschen möchten hören, was wirklich wichtig ist im Norden, in Deutschland und in der Welt. Deshalb entscheiden sie sich für NDR Info. Ich freue mich, dass unser Premium-Angebot aus schneller und aktueller Information, aus Analysen, längeren Formaten und Gesprächssendungen weiter wachsenden Zuspruch findet!"



