Kirchberg/Jagst (ots) - Sich hinzusetzen und zu lernen ist das eine. So zu lernen, dass das Gelernte verstanden, gespeichert und wieder abrufbar ist, das andere. Doch richtiges Lernen kann gelernt werden - wenn Schülern möglichst früh die passenden Lerntechniken vermittelt und mit ihnen eingeübt werden. "Unsere neuen Bildungs- und Lehrpläne sind heute auf viele Kompetenzbereiche ausgerichtet. Aber als Grundkompetenz vor allen anderen sollte die Lernkompetenz der Schüler stehen", lautet der Appell von Lehrerin Angelika Breitner.



Die Lehrkraft an der baden-württembergischen Schloss-Schule Kirchberg bezieht sich damit auf die Fähigkeit, dass Schüler selbstständig effiziente Lernprozesse und Arbeitsweisen planen und regulieren können. Eine Fähigkeit, bei der sie allem voran die Schulen und Lehrer in der Pflicht sehe, indem Lern- und Arbeitsmethoden im Curriculum verankert und wiederkehrend in den Unterricht integriert werden sollten. "Wir Lehrer sind diejenigen, die Vorbild für strukturiertes Lernen sind, umgesetzt mit jeder Unterrichtsvorbereitung und jedem strukturierten Hefteintrag, der ja auch Lernstütze ist", sagt Angelika Breitner. Und dieses Herangehen an Problemlösungen müsse an die Schüler weitergegeben werden.



Vorreiter-Schulen haben hierfür mittlerweile Projekttage, Lernstrategiestunden oder sogar eigene Methoden-Curricula etabliert. "Methoden" heißt auch das notenfreie, wöchentlich einstündige Fach, in dem Angelika Breitner seit sechs Jahren an der Schloss-Schule Kirchberg das Thema "Lernen lernen" in den Klassen 5 bis 9 mit aufgreift. Im Basiskurs in Klasse 5 widmen die Schüler sich bereits ersten, digitalen Recherchetechniken, praktizieren Konzentrationsübungen zur Vermeidung von Ablenkungen und gehen der Frage nach, welcher Lerntyp sie sind, um später methodisch darauf aufbauen zu können...



Weiterlesen und Bildmaterial unter https://schloss-schule.de/infothek/downloads/presseunterlagen/



OTS: Schloss-Schule Kirchberg newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105515 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105515.rss2



Pressekontakt: Schloss-Schule Kirchberg an der Jagst GmbH Staatlich anerkanntes Gymnasium mit Internat Helmut Liersch, Gesamtleiter Telefon 07954 / 9802 - 0 E-Mail: info@schloss-schule.de www.schloss-schule.de